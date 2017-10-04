Названы самые популярные иномарки в России

Аналитики выяснили какие иномарки наиболее распространены на территории России.

Специалисты оценили парк иномарок в России и определили самые популярные марки по странам происхождения.

Соответствующее исследование было проведено аналитиками агентства «Автостат». Российский автопарк был оценен по состоянию на 1 июля 2017 года, когда в РФ насчитывалось свыше 25 млн иномарок.

Исследования показали, что в России самая большая доля иномарок пришлась на японские модели (37%), всего их насчитывается свыше 9,4 млн единиц. На втором месте по популярности расположились машины корейских марок, доля которых насчитывает 17%, их количество составляет около 4,3 млн автомобилей.

На третьем месте — немецкие бренды. В России насчитывается 4,2 млн машин, это каждая шестая иномарка.

Каждая восьмая иномарка в стране — американская (3,1 млн штук), каждый двенадцатый автомобиль является французским (2,1 млн штук).

По данным исследования, на долю чешских брендов (примерно 700 тысяч штук) приходится почти 3%, а китайским маркам (около 550 тысяч автомобилей) принадлежит свыше 2% от всего автопарка иностранных легковых машин.

Показатели остальных брендов составляют меньше 400 тысяч авто или 1,5% в долевом выражении.