Показан процесс зарядки гибридного Range Rover 2019 года

Компания Jaguar Land Rover показала процесс зарядки своего гибридного внедорожника Range Rover Sport P400e, который появится на рынке в 2019 году. Видео опубликовано на официальном канале марки в YouTube.



Автомобиль оснащен четырехцилиндровым рядным двигателем с рабочим объемом два литра и мощностью 398 лошадиных сил. Электропривод мощностью 114 лошадиных сил интегрирован с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Разгон до 100 километров в час занимает 6,3 секунды, максимальная скорость — 220 километров в час.

На электроприводе машина способна пройти около 50 километров. Зарядное устройство находится в передней части капоты; аккумуляторная батарея расположена в задней части кузова. Серийный выпуск автомобиля запланирован на 2019 год.