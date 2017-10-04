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Видео со смартфонов и видеорегистраторов станут основаниями для штрафов, - СМИ

В России появится новое основание для штрафов
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Российский кабинет министров рассмотрит проект закона о фиксации нарушений правил дорожного движения самими участниками движения, сообщают "Ведомости".
"Мы будем рассматривать один из важных и интересных проектов законов, направленный на внедрение инструментов и механизмов народного инспектора", — рассказал вчера министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов.
Если поправки в Кодекс об административных правонарушениях будут приняты, то все нарушения ПДД на дорогах смогут фиксироваться смартфонами и видеорегистраторами, а записи с этих устройств смогут быть представленными как основание для административных взысканий. Соответствующие записи агрессивного вождения, выездов на встречную полосу движения и обочину можно будет отправлять через портал госуслуг на специальный интернет-ресурс для принятия решения по штрафам.
Если правительство завтра одобрит этот проект, то он будет направлен на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента. Эти изменения глава государства Владимир Путин поручил разработать еще в апреле прошлого года. Первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой весной заявил, что концепция такого закона уже готова.
Авто Главное Политика
Ведомости
Госдума Правительство РФ
Александр Горовой Владимир Путин Абызов Михаил Анатольевич
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