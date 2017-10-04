Видео со смартфонов и видеорегистраторов станут основаниями для штрафов, - СМИ



Российский кабинет министров рассмотрит проект закона о фиксации нарушений правил дорожного движения самими участниками движения, сообщают "Ведомости"



"Мы будем рассматривать один из важных и интересных проектов законов, направленный на внедрение инструментов и механизмов народного инспектора", — рассказал вчера министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов

Если поправки в Кодекс об административных правонарушениях будут приняты, то все нарушения ПДД на дорогах смогут фиксироваться смартфонами и видеорегистраторами, а записи с этих устройств смогут быть представленными как основание для административных взысканий. Соответствующие записи агрессивного вождения, выездов на встречную полосу движения и обочину можно будет отправлять через портал госуслуг на специальный интернет-ресурс для принятия решения по штрафам.

