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Видео со смартфонов и видеорегистраторов станут основаниями для штрафов, - СМИ
Российский кабинет министров рассмотрит проект закона о фиксации нарушений правил дорожного движения самими участниками движения, сообщают "Ведомости".
"Мы будем рассматривать один из важных и интересных проектов законов, направленный на внедрение инструментов и механизмов народного инспектора", — рассказал вчера министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов.
Если поправки в Кодекс об административных правонарушениях будут приняты, то все нарушения ПДД на дорогах смогут фиксироваться смартфонами и видеорегистраторами, а записи с этих устройств смогут быть представленными как основание для административных взысканий. Соответствующие записи агрессивного вождения, выездов на встречную полосу движения и обочину можно будет отправлять через портал госуслуг на специальный интернет-ресурс для принятия решения по штрафам.
Если правительство завтра одобрит этот проект, то он будет направлен на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента. Эти изменения глава государства Владимир Путин поручил разработать еще в апреле прошлого года. Первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой весной заявил, что концепция такого закона уже готова.
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