Стали известны самые дешевые автомобили в России

Редакция издания «РГ» составила ТОП самых дешевых автомобилей в России по состоянию на октябрь 2017 года. Самым доступным авто на российском авторынке назван отечественный бюджетник Lada Granta в кузове седан. Автомобиль продается в России по цене от 389 тысяч 900 рублей. Вторым и третьим в этом рейтинге идут седан Lada Priora по стоимости от 399 тысяч 900 рублей и лифтбэк Lada Granta — от 414 тысяч 900 рублей соответственно.

Четвертая позиция оказалась за еще одним автомобилем «АвтоВАЗа» — хэтчбек Lada Kalina — от 440 тысяч 600 рублей, а пятая за Ravon R2 — от 439 тысяч 900 рублей.

Шестая строчка самых дешевых автомобилей в России досталась Datsun on-DO по цене от 442 тысяч рублей. Седьмым стал Ravon Nexia — ценник от 449 тысяч рублей. Восьмое место — Brilliance H230 (459 тысяч 900 рублей), девятое — Lada 4×4 (от 475 тысяч 900 рублей), а десятое — Renault Logan — от 479 тысяч рублей.