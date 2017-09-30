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Фото: первый кабриолет "Крым" представили в России
Фото: РЕН ТВ
В России представили первый отечественный кабриолет, собранный из запчастей LADA. Авто носит название "Крым".
Разработкой занимались студенты и аспиранты МГТУ имени Баумана.
Автомобиль может разгоняться до 100 километров в час за 8,5 секунд, а максимальная его скорость — аж 200 километров в час.
Двигатель создатели расположили в задней части авто. Его объем — 1,6 литра, а мощность — 106 лошадиных сил.
Ожидается, что цена кабриолета составит 650 тысяч рублей.
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