В России представили первый отечественный кабриолет, собранный из запчастей LADA. Авто носит название "Крым".

Автомобиль может разгоняться до 100 километров в час за 8,5 секунд, а максимальная его скорость — аж 200 километров в час.

Двигатель создатели расположили в задней части авто. Его объем — 1,6 литра, а мощность — 106 лошадиных сил.

Ожидается, что цена кабриолета составит 650 тысяч рублей.