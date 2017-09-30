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Названы 10 самых популярных машин с высоким клиренсом в России
Согласно статистическим данным за август 2017 года, среди автомобилей с большим дорожным просветом на рынке России лидирует Hyundai Creta, проданный в количестве четырех тысяч штук. Это — на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
На втором месте — Renault Duster. Его предпочли 3511 россиян (+1,4%). Третий — Renault Kaptur — 2 862 единиц (+126,8%). Следом — Toyota RAV4 (2777; +10,7%) и Chevrolet Niva (2762; -0,2%).
Volkswagen Tiguan купили 2340 машин (+309,8%), LADA 4×4 — 2298 (+11,6%), Nissan Qashqai — 1713 (+6,1%). Mazda CX-5 была продана в количестве 1618 штук (+1,1%). Замыкает десятку УАЗ «Патриот» с результатом 1507 единиц (+8%).
Напомним, что на рынок выходит самая продвинутая из линейки внедорожников Lada 4×4 модель — Bronto. Цена автомобиля, разработанного «АвтоВАЗом» совместно с компанией «Бронто» ‐ от 676 до 740 тысяч рублей. Фирма, давшая новинке свое имя, известна разработкой автомобилей повышенной проходимости, в числе которых — багги для Росгвардии на базе Lada.
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