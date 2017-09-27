Главные события у вас в почте
Cadillac отправил 12 беспилотных автомобилей из Нью-Йорка в Лос-Анджелес
Фото: Пресс-служба Cadillac/Jason Kempin/Getty Images for Cadillac
Американская автомобильная марка Cadillac организовала автопробег 12 беспилотных седанов Cadillac CT6 под управлением технологии Super Cruise. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщил представитель бренда.
Машины стартовали 26 сентября в Нью-Йорке у Cadillac House; им предстоит добраться до Лос-Анджелеса без какой-либо помощи со стороны водителей-людей. Старт пробегу дала вице-мэр Нью-Йорка Кэти Хошул.
Технология Super Cruise была разработана компанией для Cadillac CT6 2018 модельного года и уже доступна на серийных автомобилях в США. Для ее использования необходима активация адаптивного круиз-контроля и системы предупреждения о возможности лобового столкновения. Производитель не рекомендует пользоваться Super Cruise на загруженных трассах и дорогах без разделительного барьера между полосами движения. О доступности системы в России пока не сообщается.
Новый концепт марки — Escala — был представлен на Женевском международном автосалоне в марте 2017 года. Автомобиль классической компоновки длиной 5,3 метра оснащен битурбированным двигателем V8 рабочим объемом 4,2 литра с возможностью деактивации четырех цилиндров для экономии топлива.
Оставить комментарий