Мажоры в Москве с десяток раз за минуту нарушили ПДД напротив Дома правительства

В интернете появилась видеозапись из салона, на которой видно, как черный внедорожник Mercedes Gelandewagen за одну минуту четырежды грубо нарушает ПДД на набережной Тараса Шевченко напротив Дома правительства. Ролик во вторник, 26 сентября, опубликован в профиле richrussiankids в Instagram.

Видеозапись сопровождается подписью: «Выглядит так, как будто у ребят есть запасное водительское на случай пожизненного лишения».



На кадрах видно, как вначале водитель едет по тротуару (часть 2 статьи 12.15 КоАП РФ, штраф — две тысячи рублей), затем не останавливается перед стоп-линией (часть 2 статьи 12.12 КоАП РФ, штраф — 800 рублей), выезжает на встречную полосу (часть 4 статьи 12.15 КоАП РФ, штраф в пять тысяч рублей или лишение прав на 4-6 месяцев) и не пропускает пешеходов (статья 12.18 КоАП РФ, штраф — 1,5 тысячи рублей).



После этого машина проезжает на запрещающий сигнал светофора (статья 12.12 КоАП РФ, штраф — одна тысяча рублей) и два раза повторно оказывается на «встречке» (часть 5 статьи 12.15 КоАП РФ, лишение прав на год, а в случае фиксации — со штрафом в пять тысяч рублей). Кроме того, не исключено, что водитель превысил скорость.