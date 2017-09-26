Концерн «Калашников» показал «летающий автомобиль»



Концерн «Калашников» опубликовал видео , на котором можно ознакомиться с разработанным организацией концептом «летающего автомобиля». Соответствующее видео размещено на сайте концерна.

Аппарат оснащен восемью лопастями, которые размещены по периметру машины и работают от аккумулятора. При помощи этих лопастей автомобиль может поднять в воздух одного взрослого человека.

