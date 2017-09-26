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Концерн «Калашников» показал «летающий автомобиль»
Фото: скриншот видео
Концерн «Калашников» опубликовал видео, на котором можно ознакомиться с разработанным организацией концептом «летающего автомобиля». Соответствующее видео размещено на сайте концерна.
Аппарат оснащен восемью лопастями, которые размещены по периметру машины и работают от аккумулятора. При помощи этих лопастей автомобиль может поднять в воздух одного взрослого человека.
Первый полет устройств был совершен в присутствии главы Ростеха Сергея Чемезова.
В июле руководитель столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин сообщил, что московская компания работает над созданием аэротакси и летающего мотоцикла.
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