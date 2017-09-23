МВД предложило изменить ПДД

МВД предлагает обязать водителей носить светоотражающую одежду при вынужденной остановке транспортного средства в темное время суток и в условиях плохой видимости, сообщается на сайте ведомства

МВД подготовило соответствующую поправку в Правила дорожного движения, предлагая дополнить их новым пунктом 2.3.4.

Как отмечается на сайте МВД, предлагаемое нововведение обусловлено статистическими данными. За 6 месяцев 2017 года произошло 66 наездов на водителей, вышедших из своих автомобилей в темное время суток и находящихся на проезжей части или обочине.

Это почти на 5 процентов больше аналогичного показателя за 2016 год.

«Наличие защитного жилета у водителей обязательно во многих европейских странах, положительный опыт использования которых подтверждает целесообразность внедрения указанной практики и в Российской Федерации», — говорится в сообщении.