В Сети отреагировали на идею МВД обязать водителей носить светоотражающую одежду

В МВД предложили обязать водителей надевать светоотражающую одежду. В соответствующем проекте постановления, подготовленном ведомством, говорится, что светоотражатели нужны водителям в темное время суток или в условиях ограниченной видимости.

Пользователи социальных сетей по-разному отреагировали на эту новость — многие из них поддержали эту идею, другие же усомнились в ней.

"Неплохое правило, я всегда светоотражающий жилет вожу в машине, пару раз пригодился. Кстати, во многих странах это уже обязательно", — пишет пользователь «Вконтакте» Серега Холод.

"Производители светоотражающей одежды потирают руки", — шутит Дмитрий Зонтов

"Так лучше может пешеходам. Их обычно не видно ночью", — делится своим мнением Татьяна Котова

"Правильно. Для безопасности не лишне", — отмечает Дмитрий Бабаев.

"Гирляндами развешаться еще", — комментирует Мурат Митисов

"Одежду машине еще не придумали?", — шутит, в частности, Ирина Ярославская.