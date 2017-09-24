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В Сети отреагировали на идею МВД обязать водителей носить светоотражающую одежду
В МВД предложили обязать водителей надевать светоотражающую одежду. В соответствующем проекте постановления, подготовленном ведомством, говорится, что светоотражатели нужны водителям в темное время суток или в условиях ограниченной видимости.
Пользователи социальных сетей по-разному отреагировали на эту новость — многие из них поддержали эту идею, другие же усомнились в ней.
"Неплохое правило, я всегда светоотражающий жилет вожу в машине, пару раз пригодился. Кстати, во многих странах это уже обязательно", — пишет пользователь «Вконтакте» Серега Холод.
"Производители светоотражающей одежды потирают руки", — шутит Дмитрий Зонтов
"Так лучше может пешеходам. Их обычно не видно ночью", — делится своим мнением Татьяна Котова
"Правильно. Для безопасности не лишне", — отмечает Дмитрий Бабаев.
"Гирляндами развешаться еще", — комментирует Мурат Митисов
"Одежду машине еще не придумали?", — шутит, в частности, Ирина Ярославская.
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