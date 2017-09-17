"Она реально крутая": Американцы протестировали "Жигули" в Лос-Анджелесе

Российский видеоблогер Павел Суслов, проживающий в Калифорнии, предложил двум молодым американцам протестировать… ВАЗ-2106. "Жигули" 1982 года выпуска в топовой комплектации с латвийскими номерами на улицах Лос-Анджелеса — разумеется, невероятная экзотика. И неудивительно, что за пару недель этот ролик по обе стороны океана посмотрело уже около миллиона человек.

"Слушай, это что вообще такое?" — так началось знакомство с классикой советского автопрома Пола Хьюстона, который обычно разъезжает на спортивном Subaru WRX. Впрочем, обойдя советскую машину со всех сторон, он тут же назвал ее "реально крутой" и — видимо, из-за сдвоенных фар — похожей на старый BMW.



Сходства, правда, закончились, едва Пол сел за руль "Жигулей". "Тут, типа, ничего нет!" — рассмеялся американец, глядя на приборную панель, в которой механические часики над центральной консолью казались немыслимой роскошью. Развеселило его и примитивное по современным меркам двухспицевое рулевое колесо, которое он обозвал макарониной.



Хорошее настроение не оставило молодого человека и тогда, когда он заглянул под капот. "Скорее всего, здесь немного больше лошадей, чем у меня на 50-кубовом минибайке", — снова захохотал Пол, указывая на 4-цилиндровый мотор объемом 1,6 литра. Кстати, его мощность не превышает 75 л.с.



Публикация от Pavel Suslov (#PSUSLOV) (@psuslov) Сен 17 2017 в 12:21 PDT

Любопытно, что и у Хьюстона, и у второго тестировщика по имени Джей Ти сложности вызвала попытка пристегнуться ремнем безопасности. Один не мог понять, как этот ремень натянуть, второй — как защелкнуть в фиксаторе.



Джей Ти, кстати, тоже беспрерывно находил поводы для шуток. "Мне кажется, это нормальная тема, когда зад "тачки" выглядит так же, как морда. Не хватает каких-то запчастей — снимаешь сзади и ставишь впереди", — с почти серьезным лицом произнес парень, напоминающий типичного рэпера. И чуть позже серьезно добавил, что машина хороша тем, что ее может починить любой механик, тогда как для ремонта современных автомобилей требуется докторская степень.



Тонкий обод рулевого колеса Джей Ти так же показался непривычным. Зато ему понравилось, что ручка механической коробки передач расположена рядом с рулем — это удобно при переключении скоростей. А еще американца порадовали комфортабельные сиденья, но огорчило отсутствие подстаканников. "Пол, они пили раньше?" — иронично спросил он товарища.



Еще веселее была атмосфера непосредственно во время поездки, хотя Хьюстон и сказал, что в такой машине не расслабиться: приспосабливаться приходится и к педали сцепления, и к тормозам. "Ты должен думать наперед с тормозами", — подтвердил Джей Ти.



"Как только ты ее почувствовал, все встает на свои места, и тебя не смущает отсутствие гидроусилителя руля", — заметил Пол. А Ти Джею показалась достаточно мягкой подвеска.



Как итог, американцы признали автомобиль "простым", но одновременно "тяжелым", то есть высказали довольно противоречивое мнение. Зато абсолютно очевидно, что поездка на Lada — несмотря на отсутствие кондиционера в 40-градусную жару — добавила обоим парням настроения. "Мне нравится, что все на меня смотрят", — улыбнулся, держась за "руль-макаронину" Пол Хьюстон.