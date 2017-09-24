Американцы протестировали «Жигули» на улицах Лос-Анджелеса

Американские граждане провели на улицах Лос-Анджелеса тест-драйв советского автомобиля ВАЗ-2106. Американцы устроили тест-драйв на дорогах Лос-Анджелеса автомобилю ВАЗ-2106 и они оценили классику советского автопрома.

Российский блогер Павел Суслов, проживающий в Калифорнии, предложил им прокатиться на Жигулях 1982 года выпуска. Американец Пол Хьюстон, обычно управляющий спортивным Subaru WRX, отметил, что машина реально крутая (по всей видимости из-за сдвоенных фар). "Скорее всего, здесь немного больше лошадей, чем у меня на 50-кубовом минибайке", — отметил Пол, указывая на четырехцилиндровый мотор объемом 1,6 литра.

"И у Хьюстона, и у второго водителя по имени Джей Ти возникли проблемы с ремнем безопасности. Американцы не могли понять, как этот ремень натянуть, а затем зафиксировать. По словам Джей Ти, российский автомобиль хотя бы может починить любой механик, тогда как для ремонта современных машин необходима докторская степень. Как только ты ее почувствовал, все встает на свои места, и тебя не смущает отсутствие гидроусилителя руля", — рассказал Пол о впечатлениях от тест-драйва.