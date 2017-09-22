УАЗ «Патриот» получил новые комплектации

Базовая версия машины предлагается клиентам по цене 699 тысяч рублей.

Ульяновский автомобильный завод наделил внедорожник УАЗ «Патриот» новыми комплектациями, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Базовая версия обойдется российским покупателям в 699 тысяч рублей, а вот «Оптимум» можно будет приобрести по цене 789 тысяч. Данная версия внедорожника имеет пассажирскую подушку и кондиционер. Желающие могут докупить мультимедиа с устройством на основе Windows CE.

Стоимость комплектации «Престиж» составляет 899 тысяч рублей. Как сообщают эксперты в усовершенствованных моделях имеется более современная мультимедийная система на системе Android.

Максимальная версия УАЗ «Патриот» будет стоить 969 тысяч рублей, помимо всего перечисленного выше она име при себе 18-дюймовые колеса, рейлинги на крыше, а также передний и задний парктроник.