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МВД предложило наказывать нарушителей ПДД на основании видео от третьих лиц
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Штраф за нарушение правил дорожного движения смогут выписать без протокола. Достаточно будет видеозаписи, если её сделали граждане, зарегистрированные на портале госуслуг.
С такой инициативой выступили в МВД, пишет Газета.ру. Соответствующий законопроект уже одобрила профильная комиссия правительства.
Предложение о наказании нарушителей на основании видеозаписей — лишь часть большого федерального проекта по снижению аварийности в России, пояснил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. По его словам, в перспективе каждый пользователь сможет скачать программу и выкладывать записи с нарушениями в защищенном виде.
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