МВД предложило наказывать нарушителей ПДД на основании видео от третьих лиц

Штраф за нарушение правил дорожного движения смогут выписать без протокола. Достаточно будет видеозаписи, если её сделали граждане, зарегистрированные на портале госуслуг.

С такой инициативой выступили в МВД, пишет Газета.ру. Соответствующий законопроект уже одобрила профильная комиссия правительства.

Предложение о наказании нарушителей на основании видеозаписей — лишь часть большого федерального проекта по снижению аварийности в России, пояснил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. По его словам, в перспективе каждый пользователь сможет скачать программу и выкладывать записи с нарушениями в защищенном виде.