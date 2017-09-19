Как изменятся цены на бензин после увеличения акцизов?

Правительство приняло решение о повышении акцизов на топливо на 1 рубль за литр в следующем году. Об этом сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

В январе следующего года акцизы на бензин и дизтопливо увеличатся на 50 копеек, ещё на 50 копеек акцизы вырастут в июле следующего года. Это обеспечит бюджету около 40 миллиардов рублей дополнительных доходов. По словам Силуанова необходимость в увеличении сборов возникла в связи с необходимостью реализовать «крупные планы по строительству новых автомобильных дорог, инфраструктуры, в первую очередь в Крыму, в Калининграде, на Дальнем Востоке».

Сейчас акциз на бензин составляет 10,13 рублей за литр, на дизтопливо — 6,80 рублей за литр. 62% собранных средств направляется в региональные дорожные фонды, а остальное идёт в федеральный бюджет.

Как сообщил РБК один директор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов, увеличение акцизов на 1 рубль может дать прирост цен на АЗС на уровне 1,18 рублей на литр с учетом НДС, хотя предвыборный период, скорее всего, внесет свои коррективы.

По мнению директора компании «АвтоСпецЦентр KIA Каширка» Сергея Ворновского, повышению цен на бензин сегодня способствуют такие факторы, как рост европейских цен и отложенный эффект по переносу прошлогоднего увеличения акциза. Принятое решение о двухступенчатом повышении акцизов в 2018 году в первую очередь ударит и по нефтяным компаниям, которые занимаются переработкой сырья в России. Это связано с ростом налоговой нагрузки при довольно низкой рентабельности переработки из-за продолжающихся маневров в топливном секторе.