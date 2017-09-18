Цены на автомобили в России изменились на 20 брендов

Два десятка автопроизводителей изменили цены на свою продукцию на российском рынке в период с 16 августа по 15 сентября.

По данным аналитического агентства «Автостат», японский концерн Mitsubishi увеличил стоимость внедорожника Pajero на 1,7 — 1,8%. Цена на корейский Hyundai Solaris выросла на 0,6 — 1,4%, а на KIA Cerato — на 0,8 — 1%.

Большинство производителей повысило цены сразу на несколько моделей. Седан Toyota Camry подорожал на 0,9 — 5,1%, а кроссовер RAV4 — на 0,7 — 4,3%. Citroen C4 Sedan подорожал на 1,2 — 2,1%, цена на C4 Picasso выросла на 1 — 1,2%. Также у Citroen подорожали Grand C4 Picasso на 0,9 — 1,2%, минивэн Spacetourer на 2,3 — 3,8%. Цены также выросли на продукцию Infiniti. Хэтчбек Q30 подорожал на 2,3 — 7,7%, кроссовер QX30 — на 0,9 — 2,6%. При этом стоимость седана Q50 снизилась на 4,9 — 19,4%. Кроссовер Infiniti QX60 подешевел на 2,5 — 8,8%.

Продукция Jaguar также подорожала: обновленный седан XJ в минимальной комплектации вырос в цене на 21,8%, а в максимальной — на 2,2%. Хэтчбек Audi А4 подорожал на 2,1 –2,6%. При этом поставки комплектаций с механической коробкой передач прекратились. Цена на универсал A4 Avant выросла на 2,1 — 2,5%, A4 Allroad подорожал на 2,0%. A6 Allroad quattro в комплектации Comfort теперь можно приобрести на 0,9% дороже. Седан А6 в комплектации Comfort подорожал на 1,6 — 2,1%. При этом стоимость комплектации Sport снизилась на 0,2 — 0,4%. Стоимость Audi А7 Sportback в комплектациях Design и Sport упала на 0,4 — 0,5%.