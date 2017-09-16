Рассекречена дата старта продаж универсалов Lada Vesta

У официальных дилеров Lada купить Vesta SW и Vesta SW Cross можно будет 25 октября 2017 года.

АвтоВАЗ хочет организовать в дилерских центрах Lada мероприятия по типу Vesta Night. Об этом информирует паблик RCI News в социальной сети ВКонтакте. Напомним, в конце 2015 года в дилерских центрах, расположенных в городах России, Казахстана и Беларуси, в одно и то же время прошла торжественная церемония старта продаж седана Lada Vesta.

На официальном сайте АвтоВАЗа уже появились тематические разделы, посвященные универсалам где опубликована информация о цветовой гамме, оснащении и двигателях новинки.

Отметим, производство новинок началось 11 сентября. В процессе подготовки серийного производства было испытано более 100 прототипов Vesta SW и Vesta SW Cross, которые тестировались в лабораторных и дорожных условиях, успешно прошли краш-тесты и испытания на надежность с полной нагрузкой по специальной булыжной дороге, грунтовым и гравийным трассам.

Универсалы будут оснащаться двумя вариантами мотора (мощностью 106 л. с. и 122 л. с), предусмотрены также два варианта трансмиссии — механическая коробка передач и автоматизированная механическая трансмиссия.

На ижевском заводе ожидают, что Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross будут пользоваться равным интересом у покупателей. Ранее специально для "РГ" автомобильный эксперт Илья Огородников оценил выход на рынок универсалов АтоВАЗа. По его словам, у универсалов попросту не будет конкурентов.