Land Rover раскрывает дизайн моделей будущего



Не только Chevy и Renault демонстрируют новые веяния в художественном оформлении своих автомобилей, но и Land Rover решил показать грядущие изменения в экстерьере своих моделей на Лондонском фестивале дизайна в ближайшие выходные.

car.ru

Британский автопроизводитель называет свою работу «редукционизмом», и в нем использована философия дизайна, вдохновившая на новый облик Range Rover Velar.



Экспонат расположат у входа в Музей дизайна в Кенсингтоне и зрители смогут подробно рассмотреть новый внешний вид Land Rover «в чистом виде».



car.ru

Новинка демонстрирует элегантное новое направление дизайна, в котором просматривается концепция экстерьера будущих моделей бренда.





Директор отдела дизайна Land Rover Джерри Макговерн отметил, что каждая новая линия имеет свою функцию. Художники марки убрали сложные элементы и выдвинули на первый план объекты, свидетельствующие об автомобиле отличного качества.

Экспонат высотой два метра в самой высокой точке, заканчивается алюминием и стекловолокном, две арки закреплены на бетонной колонне под прямым углом друг к другу.



Заинтересованная публика может подробно рассмотреть новую концепцию дизайна от Land Rover с 16 по 24 сентября в Музее дизайна.