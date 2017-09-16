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Land Rover раскрывает дизайн моделей будущего
Фото: car.ru
Не только Chevy и Renault демонстрируют новые веяния в художественном оформлении своих автомобилей, но и Land Rover решил показать грядущие изменения в экстерьере своих моделей на Лондонском фестивале дизайна в ближайшие выходные.
car.ru
Британский автопроизводитель называет свою работу «редукционизмом», и в нем использована философия дизайна, вдохновившая на новый облик Range Rover Velar.
Экспонат расположат у входа в Музей дизайна в Кенсингтоне и зрители смогут подробно рассмотреть новый внешний вид Land Rover «в чистом виде».
car.ru
Новинка демонстрирует элегантное новое направление дизайна, в котором просматривается концепция экстерьера будущих моделей бренда.
Директор отдела дизайна Land Rover Джерри Макговерн отметил, что каждая новая линия имеет свою функцию. Художники марки убрали сложные элементы и выдвинули на первый план объекты, свидетельствующие об автомобиле отличного качества.
Экспонат высотой два метра в самой высокой точке, заканчивается алюминием и стекловолокном, две арки закреплены на бетонной колонне под прямым углом друг к другу.
Заинтересованная публика может подробно рассмотреть новую концепцию дизайна от Land Rover с 16 по 24 сентября в Музее дизайна.
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