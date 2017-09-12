

Редакция издания «Свободная пресса» составила ТОП-5 самых распространенных автомобильных мифов, бытующих в кругах российских и зарубежных автолюбителей. Одним из таких мифов является предположение, что покрышка может взорваться от нагрева. В реальности шину действительно может разорвать при сильном нагреве, учитывая рост давления, но от быстрой езды или жары с покрышкой не произойдет ничего катастрофического.

Вторым распространенным заблуждением среди автомобилистов назван миф о том, что при попадании в бензобак пули — автомобиль взорвется. На самом же деле, в большинстве случаев обычная летящая пуля не способна воспламенить бензобак, поскольку в ней нет искры или огня, ведь это просто кусок металла, летящий с огромной скоростью. При этом трассирующие пули действительно могут взорвать автомобиль при точном попадании в ячейку бензобака, однако происходит это не так часто, как считается.

ТОП-3 самых популярных мифов замыкает заблуждение о том, что аккумулятор большей емкости, чем штатный, не сможет зарядиться полностью. В действительности же, нет никакой разницы в том, какой аккумулятор вы установите на автомобиль, потому что генераторы современных автомобилей имеют мощность, как минимум в полтора раза превышающую мощность самого большого по емкости аккумулятора.

Четвертый самый распространенный автомобильный миф — от кондиционера можно простудиться. Да, действительно, при неправильном использовании это может произойти с пассажиром и водителем, но в случае направления на себя потоков воздуха и выставлении слишком низкой температуры. Однако если обезопасить себя от холодных потоков воздуха из воздуховодов, а также выставить температуру в салоне, которая не будет превышать температуру воздуха за бортом автомобиля на 10 градусов, шанс заболеть весьма низок.



Пятым самым популярным мифом среди автолюбителей назван отказ от пристегивания ремнем безопасности при нахождении в пределах города. Вероятно, многие водители считают, что при соблюдении скоростных лимитов в аварии им не пригодится ремень, но это совсем не так. Очень часто другие участники дорожного движения превышают скорость, провоцируя жесткие аварии, в которых погибают как они, так и те, в кого они врезались. Чаще всего смертельные случаи отмечены именно в тех ДТП, где водитель и пассажиры не были пристегнуты ремнем безопасности.