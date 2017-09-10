Названы вредные привычки водителя, которые «убивают» автомобиль

Эксперты назвали пять вредных привычек водителей, которые сокращают срок службы машины.

Эксперты назвали главные ошибки при эксплуатации автомобиля, фатальные для техники, их публикует портал Свободная пресса. Как отмечает издание, водителям следует внимательнее следить за стилем управления автомобиля, чтобы машина прослужила дольше.

Так, самой распространенной привычкой, которая убивает автомобиль, является резкое включение задней передачи до полной остановки машины. По словам экспертов, это приводит к быстрому износу трансмиссии и сокращению времени службы коробки передач. При чем механическая и автоматическая — страдают одинаково.

Еще одной частой ошибкой является старт с непрогретым двигателем, который может грозить его капитальным ремонтом. Дело в том, объясняют эксперты, что поршень и стенки цилиндра нагреваются неравномерно, нужно время, чтобы их температура стала примерно одинаковой, в противном случае двигатель может заклинить.

Также плохо на автомобиле скажется езда на холостых оборотах. Движение на оборотах, близких к холостым, ведет к тому, что двигатель начинает захлебываться топливом.

Следующий пункт актуален для машин с механической коробкой передач. Эксперты призывают водителей не держать выжатой педаль сцепления на светофорах. Это приводит к быстрому износу выжимного подшипника и диафрагмальной пружины.

Водители также часто не соблюдают пределы грузоподъемности автомобиля. Причем это касается не только загрузки непосредственно самой машины, но и в случае прикрепления к ней прицепа. Это не только дает огромную нагрузку практически на все системы, но и резко ухудшает безопасность.