Богатые ждут падения рубля



По итогам августа продажи новых автомобилей в России выросли на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го года и достигли 132 742 единицы. Такие данные следуют из официальной статистики Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), с которой ознакомилась «Газета.Ru» . Всего за период с января по август в России был продан 980 921 автомобиль. Таким образом, российский авторынок демонстрирует стабильный рост спроса после обвала продаж прошлых лет.

По оценке председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера , хотя суммарные продажи восьми месяцев текущего года и приблизились к одному миллиону, этот показатель все еще достаточно скромен в историческом сравнении. «Но это факт, что восстановление происходит, — уверенным шагом и на протяжении 6 месяцев подряд, — это сейчас наиболее важно. В целом на рынке настроение однозначно приподнятое, такие же ожидания на остаток года. АЕБ обновит прогноз на 2017 год в следующем месяце, когда будут доступны результаты сентября», — сказал Шрайбер.

Лидеры и отстающие

В числе автопроизводителей-лидеров





первое место по объемам продаж традиционно занимает отечественный «АвтоВАЗ» : предприятие продало 26 211 автомобилей, это на 25% больше, чем в августе прошлого года.



Всего же «АвтоВАЗу» удалось реализовать в этом году 192 944 автомобиля (+16%). Следом идет марка KIA с результатом 15 050 проданных в августе автомобилей (+29%), по итогам первых восьми месяцев предприятие продало в России 116 426 автомобилей (+25%). На третьем месте расположился Hyundai 13 446 (+13%) и 95 986 (+10%) проданных единиц соответственно. Заметный рост и у бренда Renault , занявшего 4-е место: 11 163 (+22%) и 82 979 (+18%) проданных машин в России. Далее следует Toyota, которая, несмотря на 7-процентное падение в августе не вылетела из первой пятерки: марка продала в августе 7 904 автомобилей, а по текущим итогам года 59 785 единиц (0%). Далее следуют Volkswagen (7 171 единиц), Nissan (5 885 единиц), Skoda (5 048 единиц), ГАЗ коммерческие автомобили (4 988 единиц) и Ford (4 222 единицы).

Любопытные пертурбации происходят среди большой немецкой тройки.



Так на фоне 5-процентного роста у Mercedes-Benz (3 090 проданных автомобилей) и 11-процентного роста у BMW (2 358 единиц), Audi показала отрицательную динамику (-21%), продав 1 305 новых автомобилей.



Отрицательную динамику в частности, показали Jaguar (-9%, 157 единиц), smart (-20%, 57 единиц), а также ряд китайских брендов.

Локализованные модели в числе первых



Все десять моделей, лидеров продаж новых легковых автомобилей, местного производства. Лидером августа стала, как уже кажется вечная модель Granta Lada (8 474 единиц), которую несмотря на выпуск новых версий не смогли обогнать KIA Rio (8 472 единиц) и Hyundai Solaris (6 987 единиц). Lada Vesta которая пока не изменилась, но зато получила новую, самую дорогую топовую версию Exclusive заняла четвертую строчку (6 694 единиц). На пятом месте Hyundai Creta (4 тыс. единиц), следом идут новый VW Polo (3 750 единиц), Renault Duster (3 511 единиц), Renault Kaptur, который также получил новую версию Extreme (2 862 единиц), Lada XRay (2 855 единиц) и Toyota RAV 4 (2 777 штук). Новый Skoda Rapid, который совсем недавно появился на рыке, пока занял 13-ю строчку.

Рынок тянут бюджетные модели, но премиальный сегмент скоро подрастет





По мнению аналитика ГК «Алор» Алексея Антонова , с учетом восходящей динамики, сложившейся еще в первом полугодии 2017 и подхваченной в июле, большого сюрприза в цифрах АЕБ нет. При этом эксперт считает, что пиковые значения, пришедшиеся на июль, когда рост составил 18,6%, пройдены.

«Автомобильный сезон завершается, о чем свидетельствует начало спада продаж относительно показателей прошлого месяца, — сказан Антонов «Газете.Ru». — Даже повторить июльский успех российскому автопрому до конца 3-го и в течение 4-го кварталов не удастся. Но достаточно высокие темпы роста в пределах 12-14% будут сохранены при условии отсутствия каких-либо экономических потрясений».





Эксперт также обратил внимание на традиционный рост рынка за счет бюджетного сегмента. «Такой рост обусловлен в первую очередь программой поддержки отечественного автопрома, — считает эксперт. — Сохранение льготных ставок по кредитам, повышение верхней пороговой цены автомобиля по программе кредитования с господдержкой до 1,45 млн рублей действительно оказывает решающее влияние на продажи, однако немалая часть успеха принадлежит и ЦБ . Однако повальное увлечение автокредитами несет в себе и существенные риски. Большинство кредитных договоров заключаются на срок 3-4 года, поэтому как минимум до 2020 года существенного роста продаж ожидать не стоит».

В свою очередь партнер консалтинговой группы «НЭО Центр» Александр Ракша заявил «Газете.Ru», что продажи автомобилей премиального сегмента могут вырасти к середине осени.



«В этот период рубль под действием макроэкономических факторов и под влиянием операций крупных компаний на валютном рынке может начать падать, — сказал эксперт. — И, когда доллар будет стоить 65-72 рубля, начнет расти премиальный сегмент авторынка, который пока отстает. Состоятельные люди ждут, когда их валютные сбережения подорожают и тогда они будут готовы обменять их на рубли и вкладывать в роскошные средства передвижения».

