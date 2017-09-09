Такой законопроект Госдума собирается принять до конца года, сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на источник с Московского финансового форума.

Сейчас лимит составляет 50 тысяч рублей, но будет увеличен до 100 тысяч. Небольшую аварию можно будет оформить по европротоколу, даже если на это согласен только один из участников ДТП. Водители смогут просто снять повреждения на камеру телефона и передать данные в автоматизированную систему обязательного страхования.