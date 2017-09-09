В Росстандарте рассказали об изменениях в стандарте автомобильных номеров

Новый стандарт автомобильных номеров не претерпит кардинальных изменений, сообщили в Росстандарте.

«На сайте Росстандарта 5 сентября 2017 года размещено уведомление о начале разработки проекта национального стандарта «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования», взамен ГОСТ Р 50577-93», — приводит текст сообщения РИА Новости

Отмечается, что, в соответствии с федеральным законом, срок публичного обсуждения проекта со дня размещения уведомления не может быть менее чем шестьдесят дней.

«По словам разработчиков, структура пересматриваемого стандарта останется такой же. Все полученные в ходе публичного обсуждения замечания и предложения будут рассмотрены разработчиком и учтены при подготовке окончательной редакции указанного проекта стандарта», — пояснили в ведомстве.

В свою очередь официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что «распространённая в СМИ информация об изменении структуры государственных регистрационных знаков и оснащение их микрочипами не соответствует действительности».

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на источник писала, что в правительстве рассматривают возможность внедрения в России нового формата автомобильных номеров.

Позднее МВД России опровергло данную информацию.