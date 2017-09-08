Минтранс планирует заменить транспортный налог на экологический



Источники сообщили «Известиям» , что до конца года ведомство подготовит обоснование инициативы в соответствии с Транспортной стратегией России. Напомним, что транспортный налог высчитывается индивидуально для каждого транспортного средства. Физические лица платят его раз в год, юридические — раз в квартал.

Транспортная стратегия предполагает распространение в России в будущем экологичных видов транспорта. Экологический налог будет высчитываться по выбросам углекислого газа, указанным в ПТС. Сбор не будет зависеть от региона. Сейчас налоговая ставка в разных регионах отличается, поэтому многие автолюбители регистрируют свои машины там, где ставка ниже.





Разработку экологического налога на автомобили подтвердили изданию в аппарате вице-премьера Аркадия Дворковича