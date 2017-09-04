Эксперты составили рейтинг самых бюджетных иномарок в России

Названы самые недорогие авто на российском рынке в сентябре. Издание Daily-Motor назвало пятерку самых бюджетных иномарок сентября.

В перечень вошли автомобили, которые можно приобрести менее чем за 450 тысяч рублей.

На пятой строчке рейтинга оказался седан FAW Oley. Китайский автомобиль в минимальной комплектации можно купить за 491 тысячу рублей. С августа машина подорожала на 21 тысячу рублей. У иномарки двигатель объемом в 1,5 литра на 102 л.с. и с механической трансмиссией.

На четвертой строчке расположился другой представитель автопрома Китая седан Brilliance H230. В РФ он продается за 459 900 рублей. В комплектации Comfort имеется 1,5-литровый двигатель и механическая трансмиссия.

Открывает тройку лидеров седан Datsun on-DO, его стоимость составляет 442 тысяч рублей. В августе этот недорогой автомобиль стоил 436 тысяч рублей. У стартовой комплектации двигатель на 1,6 литра, 82 л.с. под капотом, а также механическая трансмиссия. В прошлом месяца машина занимала второе место.

Второе место у хэтчбека Ravon R2. Нижняя стоимость которого составляет 439 тысяч рублей. У автомобиля 1,2-литровый двигатель на 85 л.с. Трансмиссия автоматическая в четыре диапазона.

Самым недорогим автомобилем сентября в сентябре стал китайский клон Mini Lifan Smily. Его можно приобрести за 369 900 рублей в комплектации Comfort. Мотор на 1,3 литра и механическая трансмиссия. Дилеры получают машину исключительно по предварительному заказу.