Volkswagen Tiguan подешевел в России

Немецкий автопроизводитель Volkswagen переписал ценники в сторону уменьшения на некоторые комплектации кроссовера Tiguan.

Так, изменилась стоимость автомобилей с бензиновым мотор 1,4 литра и двухлитровым дизелем. Приятнее всего для российских покупателей стала стоимость кроссовера Volkswagen Tiguan в комплектации Trendline. Данная версия машины стала дешевле 110 000 рублей.

Отныне минимальная стоимость немецкого кроссовера Tiguan составляет 1 349 000 рублей. Что касается комплектация Comfortline и Highline, то они потеряли в цене 60 000 рублей.

При этом цена роботизированной трансмиссии DSG осталась прежней — за нее придется заплатить сто тысяч рублей.