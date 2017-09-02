В Минтрансе назвали единственное решение проблемы с пробками

Единственным возможным инструментом, чтобы справиться с трафиком в крупных городах, является выделение отдельных полос для общественного транспорта.

Об этом министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, открывая движение на участке Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги.

Он подчеркнул, что власти Свердловской области делают абсолютно правильно. Нужно развивать улично-дорожную сеть, строить новые развязки, но еще важнее — правильная организация движения общественного транспорта, создание пешеходных зон и велосипедных дорожек.

Это кардинальное решение проблем с пробками в любом городе, добавил Соколов.

Ранее сообщалось, что стоимость строительства дороги от подъезда к поселку Медный до автодороги Екатеринбург — Полевской составила более 6,2 миллиарда рублей.