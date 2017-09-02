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Гибдд проявила кровную заинтересованность

Для ГИБДД изменят закон
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Доказательства вины водителей добудут из вены
Правительство РФ внесет в Госдуму законопроект, который позволит фиксировать состояние опьянения водителей не только по показаниям алкотестера, но и по анализу крови. Сейчас, говорят в Госавтоинспекции, часть нарушителей уходит от ответственности, используя пробел в законодательстве. Юристы уже ставят вопрос о правомерности забора крови у человека без его разрешения. Наркологи же отмечают: необходима глобальная реформа медицинского освидетельствования автомобилистов.
Проект поправок к КоАП, подготовленный ГИБДД и одобренный правительством РФ, вводит новую норму: водитель считается пьяным, если в литре крови обнаружено более 0,3 г алкоголя. Сейчас состояние опьянения определяется по выдоху: алкометр должен показать 0,16 мг алкоголя на литр воздуха. Однако случается, пострадавший после аварии без сознания не в состоянии выдохнуть в «трубку». Раньше у водителей брали кровь согласно приказу Минздрава, но в конце 2015 года норма была исключена, образовался правовой вакуум — это позволило многим водителям, говорят в ГИБДД, уйти от ответственности. Порой водители симулируют бессознательное состояние, уточняет адвокат, специалист по уголовному праву Алексей Синицын.
Документ с поправками должен поступить в Госдуму после подписания премьером Дмитрием Медведевым. Это произойдет, по данным «Ъ», на следующей неделе.
Напомним, наказание за управление автомобилем в состоянии опьянения (алкогольного или наркотического) — штраф 30 тыс. и лишение прав (назначается судом) на срок от полутора до двух лет. По данным ГИБДД, в 14 регионах с начала года наблюдается рост аварийности по вине нетрезвых водителей.
«Ясно, что иначе определить опьянение у пострадавшего нельзя, кроме как по крови, — говорит президент Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. — Но непонятно, откуда взялся порог 0,3 г. Раньше ведь было 0,5 г. Спирт стал другим? Или водители стали менее стойкими к алкоголю? Никаких обоснований не приведено». «Правомерно ли будет изымать образцы крови у водителя без его согласия, без разъяснения ему прав, без его визуального контроля за процессом изъятия? — отмечает Алексей Синицын. — Будет ли в рамках административного производства предусмотрен принудительный порядок изъятия образцов крови вопреки воле водителя?»
Опрошенные «Ъ» наркологи говорят о необходимости глобальной реформы в области медицинского освидетельствования. Врачи при установлении состояния опьянения не имеют права выносить заключение по клинической картине (то есть при неадекватном поведении), пояснил «Ъ» заместитель директора Московского научно-практического центра наркологии Владимир Федоров. Бывают ситуации, когда граждане для получения одурманивающего эффекта принимают различные лекарства: врач обнаруживает эти вещества в организме, но с юридической точки зрения, руководствуясь приказом Минздрава №933н, сделать ничего не может, потому что наркотика или алкоголя не выявлено. Похожая ситуация с гражданами, использующими различные химикаты (например, дышат бензином, растворителем, клеем), рассказал господин Федоров.
Сохраняется также проблема правового статуса водителей, у которых в моче нашли следы веществ, вызывающих опьянение (этот анализ обязателен с 2016 года), добавляет врач-нарколог Александр Ковтун. Напомним, в этом случае врач должен отправить биоматериал на подтверждающий анализ в лабораторию, он делается несколько дней. Все это время водитель находится в подвешенном состоянии: от управления автомобилем инспектор его уже отстранил, но состояние опьянения еще не установлено. На практике многих водителей просто отпускают, позволяя садиться за руль, хотя де-юре так делать нельзя, пока не придет результат анализа.
Иван Буранов
Авто Главное Австрия
Газета "Коммерсантъ"
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Алексей Синицын Александр Ковтун Виктор Травин Дмитрий Медведев Еще 2 тега
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