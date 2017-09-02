Гибдд проявила кровную заинтересованность

Доказательства вины водителей добудут из вены





Правительство РФ внесет в Госдуму законопроект, который позволит фиксировать состояние опьянения водителей не только по показаниям алкотестера, но и по анализу крови. Сейчас, говорят в Госавтоинспекции , часть нарушителей уходит от ответственности, используя пробел в законодательстве. Юристы уже ставят вопрос о правомерности забора крови у человека без его разрешения. Наркологи же отмечают: необходима глобальная реформа медицинского освидетельствования автомобилистов.



Проект поправок к КоАП, подготовленный ГИБДД и одобренный правительством РФ, вводит новую норму: водитель считается пьяным, если в литре крови обнаружено более 0,3 г алкоголя. Сейчас состояние опьянения определяется по выдоху: алкометр должен показать 0,16 мг алкоголя на литр воздуха. Однако случается, пострадавший после аварии без сознания не в состоянии выдохнуть в «трубку». Раньше у водителей брали кровь согласно приказу Минздрава , но в конце 2015 года норма была исключена, образовался правовой вакуум — это позволило многим водителям, говорят в ГИБДД, уйти от ответственности. Порой водители симулируют бессознательное состояние, уточняет адвокат, специалист по уголовному праву Алексей Синицын



Документ с поправками должен поступить в Госдуму после подписания премьером Дмитрием Медведевым . Это произойдет, по данным «Ъ», на следующей неделе.

Напомним, наказание за управление автомобилем в состоянии опьянения (алкогольного или наркотического) — штраф 30 тыс. и лишение прав (назначается судом) на срок от полутора до двух лет. По данным ГИБДД, в 14 регионах с начала года наблюдается рост аварийности по вине нетрезвых водителей.





«Ясно, что иначе определить опьянение у пострадавшего нельзя, кроме как по крови, — говорит президент Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин . — Но непонятно, откуда взялся порог 0,3 г. Раньше ведь было 0,5 г. Спирт стал другим? Или водители стали менее стойкими к алкоголю? Никаких обоснований не приведено». «Правомерно ли будет изымать образцы крови у водителя без его согласия, без разъяснения ему прав, без его визуального контроля за процессом изъятия? — отмечает Алексей Синицын. — Будет ли в рамках административного производства предусмотрен принудительный порядок изъятия образцов крови вопреки воле водителя?»



Опрошенные «Ъ» наркологи говорят о необходимости глобальной реформы в области медицинского освидетельствования. Врачи при установлении состояния опьянения не имеют права выносить заключение по клинической картине (то есть при неадекватном поведении), пояснил «Ъ» заместитель директора Московского научно-практического центра наркологии Владимир Федоров . Бывают ситуации, когда граждане для получения одурманивающего эффекта принимают различные лекарства: врач обнаруживает эти вещества в организме, но с юридической точки зрения, руководствуясь приказом Минздрава №933н, сделать ничего не может, потому что наркотика или алкоголя не выявлено. Похожая ситуация с гражданами, использующими различные химикаты (например, дышат бензином, растворителем, клеем), рассказал господин Федоров.