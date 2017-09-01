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В Кирове выставили на продажу "Оку" за 1,5 миллиона рублей
В Кирове на продажу выставлен автомобиль " Ока" за 1,5 миллиона рублей
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Сама по себе машина ничего особенного не представляет, а продается за такую цену исключительно из-за редкого номера — о001оо. Как сообщил " РГ" владелец машины Иван, на нее уже есть два потенциальных покупателя. Но пока " Ока" не продана.
Этим бизнесом — продажей машин с редкими номерами — он занимается уже пять лет. Спрос на такие номера есть. Обычно отыскивает их по объявлениям, покупает, а затем перепродает. Но, по его словам, покупка таких авто также обходится ему недешево — за редкий номер люди просят соответствующие деньги.
Как рассказали " РГ" в УГИБДД по Кировской области, ничего криминального в таком бизнесе нет. Люди вполне могут продать машину со старым номером. То же касается и цены. Каждый автовладелец вправе оценить свою технику в любую сумму.
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