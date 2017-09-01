В Кирове на продажу выставлен автомобиль " Ока" за 1,5 миллиона рублей

В Москве автомобиль Бориса Ельцина выставили на продажу

Сама по себе машина ничего особенного не представляет, а продается за такую цену исключительно из-за редкого номера — о001оо. Как сообщил " РГ" владелец машины Иван, на нее уже есть два потенциальных покупателя. Но пока " Ока" не продана.

Этим бизнесом — продажей машин с редкими номерами — он занимается уже пять лет. Спрос на такие номера есть. Обычно отыскивает их по объявлениям, покупает, а затем перепродает. Но, по его словам, покупка таких авто также обходится ему недешево — за редкий номер люди просят соответствующие деньги.