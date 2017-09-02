Четырнадцать главных автомобильных новинок осени



Осенью автомобильный мир оживает: автомобилисты возвращаются из отпусков, покупательская активность растет, открываются крупнейшие мировые автосалоны, с подиумов которых к дилерам приезжает множество новинок. В ближайшие три месяца в Россию их прибудет минимум 14. Какие модели и по какой цене поступят в продажу до начала зимы — в материале РИА Новости

Mitsubishi ASX



Читатели с Дальнего Востока уже могут воочию лицезреть новый Mitsubishi ASX в дилерских центрах своего региона — там он появился еще в середине августа. Но жителям западной части России придется подождать еще месяц, до середины сентября, прежде чем первые японские кроссоверы доедут до местных автосалонов.



Mitsubishi

Модель вернулась в Россию после двух лет отсутствия и за это время даже успела немного обновиться. Снаружи — новые решетка радиатора, бампер, антенна, светодиодные ходовые огни и задняя противотуманная фара. Внутри — новая центральная консоль и улучшенная шумоизоляция. Двигатели старые: 1,6-литровый мощностью 117 л.с. с 5-ступенчатой механикой и 2,0-литровый 150-сильный с вариатором.



Hyundai Sonata





Большой корейский седан " уехал" из нашей страны четыре года назад, а его место заняла Hyundai i40 — модель, ориентированная на Европу. В сентябре вернется Sonata седьмой генерации, да еще и после планового рестайлинга.

Hyundai

Hyundai Sonata — близкий родственник седана Kia Optima, который также продается в России. Скорее всего, бензиновые моторы и 6-ступенчатые автоматические трансмиссии у обеих корейских моделей будут одинаковые. " Оптима" комплектуется 2,0-литровым и 2,4-литровым атмосферниками мощностью 150 и 188 л.с., а также турбированным двигателем 2.0 T-GDI мощностью 245 л.с. Цены будут объявлены позже.



Mazda CX-9



Семиместный кроссовер Mazda продавался в России в 2008-2009 годах, затем вернулся и " погостил" у дилеров с 2012-го по 2014 год, а в октябре этого года уже в третий раз приезжает в нашу страну. Вопрос: надолго ли?



Mazda

CX-9 с 2,5-литровым турбированным бензиновым двигателем SKYACTIV-G мощностью 231 л.с. и 6-ступенчатым автоматом будет стоить от 2 890 000 рублей. Однако цена не окончательная: за доплату можно укомплектовать машину проекционным дисплеем, системой управления дальним светом, системой распознавания дорожных знаков и другими опциями.



Toyota Fortuner и C-HR



В октябре Toyota начнет продажи рамного внедорожника Fortuner второго поколения. Автомобиль, построенный на базе пикапа Hilux, получит 2,8-литровый турбодизель серии GD мощностью 177 л.с. и 450 Нм и 163-сильный 2,7-литровый бензиновый мотор серии 2TR-FE. Оба автомобиля будут комплектоваться автоматической трансмиссией с системой полного привода Part-Time с жестким подключением передней оси, понижающей передачей и механической блокировкой заднего дифференциала.



Toyota

В список оснащения внедорожника войдут полностью светодиодные фары, 7-дюймовый сенсорный дисплей, электропривод багажной двери, бесключевой доступ, обогрев руля, семь подушек безопасности, климат-контроль и камера заднего вида.



Toyota

Осенью в продаже также может появиться компактный кроссовер C-HR, который будет конкурировать в России с Nissan Juke. Согласно одобрению типа транспортного средства, автомобиль будет оснащаться 1,2-литровым бензиновым мотором мощностью 116 л.с. и передним приводом, а также 2,0-литровым агрегатом мощностью 148 л.с. и приводом на все колеса.



Lada Vesta SW и SW Cross





Ходят слухи, что дилеры получат первые Lada Vesta SW и SW Cross до начала зимы. Официального подтверждения этой информации нет, а президент АвтоВАЗа Николя Мор ограничился лишь расплывчатой фразой о " четвертом квартале 2017 года". Главе Волжского автозавода такая неопределенность в общении с журналистами свойственна: точно так же он обозначил и стоимость максимальной комплектации универсала — выше 800 тысяч рублей.

РИА Новости / Пресс-служба ПАО " АВТОВАЗ"

Есть о чем задуматься, ведь автомобили получились очень интересными, особенно " кроссоверная" версия. От земли до нижней точки кузова у Lada Vesta SW Cross аж 203 мм, что позволит этой модели конкурировать по проходимости с большинством популярных паркетников. Точных технических данных в АвтоВАЗе пока не раскрывают, но по фотографиям видно, что в богатых комплектациях автомобиль получит задние дисковые тормоза, 17-дюймовые легкосплавные колеса, уникальную отделку интерьера и 1,8-литровый двигатель мощностью 122 л.с.



Renault Dokker



Dacia Largus и Dokker построены на одной платформе, но если первый возит исключительно пассажиров, то второй выпускается в версии с цельнометаллическим грузовым отсеком. Универсал известен россиянам как Lada Largus, а вот фургон " Доккер" будут продавать под брендом Renault. К чему такая конспирация, неясно.



Dacia

По данным издания " Авторевю" , которое, в свою очередь, ссылается на российских дилеров французской марки, модель поступит в продажу в конце осени. Она будет предлагаться в пятиместном (пассажирском) и двухместном (грузовом) вариантах кузова с бензиновыми и дизельными моторами. Коробки передач — только механические.



Lifan Myway



Семиместный универсал Lifan Myway китайцы обещают привезти также этой осенью. Официальных данных пока немного: 192-миллиметровый дорожный просвет, 5-ступенчатая механика либо 4-ступенчатый автомат, а также некоторые сведения об оборудовании.



Lifan

В зависимости от потраченной на автомобиль суммы, в нем будут панорамный люк, кожаные сиденья, двухзонный климат-контроль, мультимедийная система с сенсорным экраном и шестью динамиками и бесключевой доступ. Но, похоже, Myway не достанется системы стабилизации.



Geely Atlas



Китайский Atlas (не путать с Volkswagen Atlas, который у нас будет называться Teramont) должен был попасть к российским дилерам Geely на несколько месяцев раньше. Но из-за проблем на белорусском заводе " Белджи" , где выпускается модель, сроки отодвинулись на осень.



Geely

По предварительным данным, кроссовер получит 1,8-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 184 л.с., а в список оснащения войдут шесть подушек безопасности, полностью светодиодные фары, двухзонный климат-контроль, кожаный салон, камеры кругового обзора, навигатор и панорамная крыша. Цены пока не объявлены.



Haval H6 Coupe и H9



На самом деле Haval H6 Coupe никакое не купе, а пятидверный кроссовер, который китайская компания обещает начать продавать в октябре. Первая партия автомобилей будет оснащаться 2,0-литровым бензиновым двигателем, 6-ступенчатой автоматической трансмиссией и передним приводом. Версии с полным приводом обещают начать поставлять позже.



Haval





Осенью до нас также доберется рамный внедорожник с тремя рядами сидений Haval H9 нового поколения. В числе главных изменений — 2,0-литровый бензиновый турбомотор с увеличенной до 251 л.с. мощностью (в России его, скорее всего, дефорсируют до 250 л.с.) и 8-ступенчатый автомат немецкой фирмы ZF. Предварительная стоимость — 2,4 миллиона рублей.



BMW X3



Первые экземпляры кроссоверов BMW X3 российские клиенты получат 11 ноября. Сначала автомобили будут поставляться из США, а позже крупноузловая сборка будет организована на калининградском заводе " Автотор".



BMW

Клиенты смогут выбирать из трех бензиновых двигателей — xDrive20i, xDrive30i и M40i и двух турбодизелей — xDrive20d и xDrive30d. Минимальная стоимость модели составит 2 950 000 рублей, но именно эту версию в Россию привезут месяцем позже, чем остальные.



Range Rover Velar



Еще весной официальный сайт Land Rover " украсили" цены на роскошный внедорожник Range Rover Velar. Но вживую этих британцев можно будет увидеть только в октябре: именно тогда начнутся поставки этих автомобилей.



Land Rover

За 3 880 000 рублей можно будет приобрести роскошный кроссовер с 2,0-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 250 л.с. либо со 180-сильным турбодизелем такого же объема. В списке моторов Velar также 2,0-литровый дизель с отдачей 240 л.с., 3,0-литровый агрегат на " тяжелом топливе" мощностью 300 л.с. и бензиновый 380-сильный турбомотор объемом 3,0 литра.