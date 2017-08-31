Дорожные знаки в России уменьшат в размерах

До конца года в государственные стандарты внесут изменения, которые будут предусматривать установку в России уменьшенных дорожных знаков, такое решение было принято на правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.





" На комиссии было поддержано решение вывести из эксперимента в постоянное законное использование уменьшенные знаки, которые уже установлены в Москве на пяти улицах. До конца года должно быть принято решение о внесении изменений в стандарты" , — сказал руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов после заседания комиссии.

Он рассказал, что также на заседании поддержали решение о сокращении числа знаков на улицах.



" Это касается, конечно, тех знаков, которые носят вспомогательный характер — это знаки, связанные с указанием парковки и различной дополнительной информацией" , — сказал он.