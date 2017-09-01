В Евросоюзе запустили новую систему проверки машин на вредные выбросы



Евросоюз с 1 сентября будет в реальных дорожных условиях тестировать новые автомобили на объем выбросов вредных веществ в атмосферу перед тем, как разрешить их продажу в ЕС, также машины подвергнутся новой системе лабораторных тестов, сообщает Еврокомиссия

" Новые модели автомобилей должны будут проходить новые и более достоверные тесты на выбросы (вредных веществ) в реальных дорожных условиях (RDE), а также улучшенные лабораторные тесты (WLTP)" , прежде чем смогут поступить на рынок ЕС" , — говорится в сообщении.



Новая система тестирования, по мнению Еврокомиссии, " обеспечит более достоверные результаты и поможет восстановить доверие к работе новых автомобилей". Отмечается, что уровень выбросов загрязняющих веществ будет измеряться портативными системами оценки.



В ЕС действует система лабораторной оценки выброса машинами вредных веществ в атмосферу. Однако реальные выбросы оксидов азота дизельными автомобилями на дорогах могут значительно превосходить лабораторный показатель, отмечается в материалах ЕК. Еврокомиссия предложила изменить эту систему оценки выбросов и ввести тестирование в реальных дорожных условиях. Первый этап новых тестов RDE был введен еще в начале 2016 года, однако он использовался лишь для мониторинга ситуации.



Новые лабораторные тесты, именуемые WLTP, будут " намного более реалистично" оценивать выбросы CO2 и загрязняющих веществ машинами, отмечает Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA).



Тестированию будут подвергаться все новые модели автомобилей на европейском рынке, сообщает ассоциация, отмечая, что это позволит более точно оценивать уровни выбросов и потребления топлива.