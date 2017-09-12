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Пешеходы дорожают для водителей
ОП поддержала повышение штрафов за нарушение проезда переходов
Общественная палата РФ подготовит пакет поправок к правительственному законопроекту по усилению наказания для водителей, отказывающихся пропускать пешеходов на «зебре». Предлагается, в частности, повысить штраф за это нарушение с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. руб. Столичные власти в рамках борьбы за безопасность пешеходов уже запланировали установить в городе около 200 новых камер, фиксирующих проезд по «зебре».
В 2016 году президент Владимир Путин поручил усилить ответственность для нарушителей ПДД на «зебре», после чего МВД был подготовлен законопроект, вводящий в статью 12.18 КоАП штрафую вилку — 1,5–2,5 тыс. руб. вместо нынешних безальтернативных 1,5 тыс. руб. Документ одобрен правительством и внесен в Госдуму. Вчера законопроект обсуждался в Общественной палате в рамках процедуры «нулевого чтения».
По данным ГИБДД России, в 2017 году в России произошло более 28 тыс. ДТП (минус 6,7% по сравнению с показателем годом ранее), связанных с наездами на пешеходов. 16,8 тыс. из них — по вине водителей, 11,6 тыс. ДТП — по вине пешеходов. Более 10 тыс. инцидентов произошло на пешеходных переходах.
По мнению главы Союза пешеходов России Владимира Соколова, для эффективной борьбы с нарушителями нужно снижать «ненаказуемую скорость» в городах с 80 км/ч до 50 км/ч: это позволит снизить количество травм от столкновений. Московский ЦОДД, напомним, уже несколько лет продвигает эту инициативу, но пока этот вопрос лишь обсуждается. Помимо этого, говорит Владимир Соколов, нужно массово внедрять автоматические комплексы, контролирующие переходы. В Москве такая камера применяется только в одном месте, на Нижегородской улице (модель «Форсаж»), в 2017 году водители получили с нее чуть менее 900 штрафов. В 2016 году у водителей возникло много вопросов к технологии фиксации нарушений, ГИБДД проводила проверку по запросам депутатов Госдумы, но нарушений найдено не было. Заместитель главы департамента транспорта Москвы Андрей Корнеев поддержал идею: по его словам, в ближайшие годы в Москве появится «не одна сотня» таких комплексов. Законопроект, по его мнению, нужно доработать: штрафную вилку поменять на штраф 2,5 тыс. руб. и ввести повышенную санкцию за повторное нарушение.
Стоить обсудить и вопрос введения дифференцированных санкций для разных субъектов РФ, отметил глава Союза пассажиров России Кирилл Янков. «Например, в КоАП РФ вводится вилка 1,5–2,5 тыс. руб., но Псковская область делает 1,5 тыс., Москва — по максимуму», — пояснил он. Глава комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов поддержал идею: «Сумма, которая кажется небольшой и необременительной в Москве, в других населенных пунктах может быть излишне высокой». Эксперт экспертно-аналитического центра ОП РФ Светлана Казакина предлагает такую оценку: если пешеходу пришлось остановиться при проезде машины, штраф высокий, если нет — то меньше.
По итогам «нулевых чтений» Общественная палата поддержала законопроект, заключение будет направлено в Госдуму, МВД, ГИБДД и Минтранс, пояснил «Ъ» господин Максимов.
«Вилка пусть останется, это позволит более гибко применять санкцию в зависимости от обстоятельств происшедшего, — заявил «Ъ» первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков. — Мысль о введении разных штрафов для субъектов, по сути, антиконституционна: и в Москве есть небогатые люди, и на периферии есть хорошо зарабатывающие граждане. Проблема в том, что сами пешеходы чувствуют себя крайне легкомысленно на дорогах, не соблюдая ПДД. Я буду вносить поправку в законопроект об усилении ответственности для них (сейчас штраф 500 руб. — «Ъ»). Хотя я лично ни разу не видел, чтобы пешехода штрафовали».
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