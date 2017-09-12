Пешеходы «дорожают» для водителей

ОП поддержала повышение штрафов за нарушение проезда переходов





Общественная палата РФ подготовит пакет поправок к правительственному законопроекту по усилению наказания для водителей, отказывающихся пропускать пешеходов на «зебре». Предлагается, в частности, повысить штраф за это нарушение с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. руб. Столичные власти в рамках борьбы за безопасность пешеходов уже запланировали установить в городе около 200 новых камер, фиксирующих проезд по «зебре».



В 2016 году президент Владимир Путин поручил усилить ответственность для нарушителей ПДД на «зебре», после чего МВД был подготовлен законопроект, вводящий в статью 12.18 КоАП штрафую вилку — 1,5–2,5 тыс. руб. вместо нынешних безальтернативных 1,5 тыс. руб. Документ одобрен правительством и внесен в Госдуму . Вчера законопроект обсуждался в Общественной палате в рамках процедуры «нулевого чтения».

По данным ГИБДД России, в 2017 году в России произошло более 28 тыс. ДТП (минус 6,7% по сравнению с показателем годом ранее), связанных с наездами на пешеходов. 16,8 тыс. из них — по вине водителей, 11,6 тыс. ДТП — по вине пешеходов. Более 10 тыс. инцидентов произошло на пешеходных переходах.





По мнению главы Союза пешеходов России Владимира Соколова, для эффективной борьбы с нарушителями нужно снижать «ненаказуемую скорость» в городах с 80 км/ч до 50 км/ч: это позволит снизить количество травм от столкновений. Московский ЦОДД, напомним, уже несколько лет продвигает эту инициативу, но пока этот вопрос лишь обсуждается. Помимо этого, говорит Владимир Соколов , нужно массово внедрять автоматические комплексы, контролирующие переходы. В Москве такая камера применяется только в одном месте, на Нижегородской улице (модель «Форсаж»), в 2017 году водители получили с нее чуть менее 900 штрафов. В 2016 году у водителей возникло много вопросов к технологии фиксации нарушений, ГИБДД проводила проверку по запросам депутатов Госдумы, но нарушений найдено не было. Заместитель главы департамента транспорта Москвы Андрей Корнеев поддержал идею: по его словам, в ближайшие годы в Москве появится «не одна сотня» таких комплексов. Законопроект, по его мнению, нужно доработать: штрафную вилку поменять на штраф 2,5 тыс. руб. и ввести повышенную санкцию за повторное нарушение.



Стоить обсудить и вопрос введения дифференцированных санкций для разных субъектов РФ, отметил глава Союза пассажиров России Кирилл Янков . «Например, в КоАП РФ вводится вилка 1,5–2,5 тыс. руб., но Псковская область делает 1,5 тыс., Москва — по максимуму», — пояснил он. Глава комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов поддержал идею: «Сумма, которая кажется небольшой и необременительной в Москве, в других населенных пунктах может быть излишне высокой». Эксперт экспертно-аналитического центра ОП РФ Светлана Казакина предлагает такую оценку: если пешеходу пришлось остановиться при проезде машины, штраф высокий, если нет — то меньше.



По итогам «нулевых чтений» Общественная палата поддержала законопроект, заключение будет направлено в Госдуму, МВД, ГИБДД и Минтранс , пояснил «Ъ» господин Максимов.