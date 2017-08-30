Россиян начнут лишать прав на новом основании



Водителей предлагают лишать прав при обнаружении в крови алкоголя. Соответствующую инициативу министерства внутренних дел одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

В документе говорится, что против водителя будет возбуждено административное дело только в том случае, если содержание этилового спирта будет зафиксировано в выдыхаемом воздухе. Наказание последует при содержании 0,3 и более грамма этилового спирта на литр крови. Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.

23 июля 2017 года был принят закон, допускающий содержание в крови 0,16 промилле при выдыхаемом воздухе и 0,35 в крови. Если же водитель превысил допустимые нормы содержания алкоголя, то при первичном обнаружении алкоголя на него налагается штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, водителю запретят управлять транспортным средством от 1,5 до 2-х лет. При вторичном нарушении, водителя наказывают на 50 тысяч рублей и лишают прав на 3 года. Если же водитель и в третий раз нарушит правила, то ему грозит тюремное заключение сроком от 10 до 15 суток.