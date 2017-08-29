"Маловато будет": в соцсетях оценили "эксклюзивную" комплектацию Lada Vesta

Пользователи соцсетей поделились мнениями об автомобиле Lada Vesta в самой дорогой комплектации Exclusive, о начале продаж которой было объявлено во вторник.



" Ну вот так всегда, всего месяц назад взял себе весту. Хотел 1,8 на мехе, а их тогда не было, вот теперь есть! " , — посетовал один из комментаторов " ВКонтакте".



" Хочу эту Весту себе, хороший автомобиль! " — высказался другой пользователь.



" Круто, что теперь есть 1.8, да ещё и на ручке! Только вот цена приближается к цене на Polo Sedan GT" , — написал третий.



Отделка салона материалами бежевого или черного оттенков водителям понравилась, однако у некоторых возникли вопросы по комплектации.



" Цвет салона напоминает концептуальную Весту" , — отметил один из комментаторов.



" Куда дели диски 17" и хромированные молдинги на дверях? " , — поинтересовался другой.





" Маловато будет! Вот Весту с Рио сравнивают, а там в самой-самой дорогой комплектации поддержка Android Auto/ Apple Car" , — заявил еще один.

Некоторым автомобилистам цена на модель в новой комплектации, однако, показалась чрезмерной.



" То чувство, когда у " АвтоВАЗа" цены всё выше и выше…" , — пожаловался один из них.



" Очень дорого! По сути хорошо забытая комплектация xv-line плюс несколько фишек в интерьере" , — заметил другой.



"788 тысяч, ужас" , — возмутился один из пользователей ценой машины с коробкой-" роботом".



Lada Vesta в новой комплектации оснащается 1,8-литровым мотором мощностью 122 лошадиные силы, ее стоимость начинается от 763 400 рублей. За эти деньги водитель получает такие опции, как климат-контроль, обогрев лобового стекла, камера заднего вида и мультимедийная система с навигацией.



Кроме того, среди отличительных черт Vesta Exclusive — разработанный специально для нее цвет окраски " Карфаген" (бежевый металлик), спойлер на крышке багажника, 16-дюймовые легкосплавные диски с контрастным черно-серебристым рисунком спиц и хромированная насадка на выхлопную трубу.