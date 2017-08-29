Опубликованы новые фото обновленного Toyota Land Cruiser Prado 2018

Пользователь социальной сети Instagram fj.yoshida опубликовал в своем профиле фотографию автовоза, на котором установлены новые внедорожники Toyota Land Cruiser Prado. Новые «Прадики» засняли на дорогах Японии. Судя по всему, автовоз направляется к дилерам «Тойота», которые начнут реализацию рестайлингового «Крузака» уже в следующем месяце.



Публикация от @fj.yoshida Авг 28 2017 в 5:49 PDT

На новых фото Land Cruiser Prado видно, что в ходе рестайлинга внедорожник получил новые бамперы и фары, а также новую радиаторную решетку и иные задние фонари. Ранее «Дейли-Мотор» публиковал другие фотографии этой модели, в частности ее салона, где появится новая передняя и приборная панели.



Кроме того, 19 августа «Тойота» рассекретила цены на обновленную версию своего внедорожника Land Cruiser Prado 2018 для Японии. Стоимость базовой комплектации нового «Прадика» за 5-местную модификацию с 2,7-литровым бензиновым мотором составит 3 миллиона 538 тысяч 80 йен, что эквивалентно сумме в 1 миллион 905 тысяч рублей. Аналогичная комплектация Land Cruiser Prado, но с 7-местным салоном, была оценена в 3 миллиона 692 тысячи 520 йен или 1 миллион 988 тысяч рублей.