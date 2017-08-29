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«АвтоВАЗ» начал продажи Lada Vesta Exclusive по цене от 763,4 тыс. руб.

АвтоВАЗ объявил цену самой дорогой Lada Vesta
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Сегодня начались продажи Lada Vesta в комплектации Exclusive, сообщил «АвтоВАЗ». Автомобиль стоит 763,4 тыс. руб. с механической коробкой передач и 788,4 тыс. руб. — с автоматизированной механической трансмиссией.
Комплектация Exclusive предлагается с цветом «карфаген» (бежевый металлик), отделкой салона в бежевых или черных тонах, фоновой подсветкой салона. Автомобиль оснащен двигателем объемом 1,8 л мощностью 122 л.с.
Сейчас самая дорогая комплектация седана Lada Vesta — Luxe с двигателем 1,8 л и пакетом Multimedia — стоит с учетом действующих госпрограмм 715,9 тыс. руб. Цены на базовую комплектацию начинаются от 525,9 тыс. руб. с учетом скидок.
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