«АвтоВАЗ» начал продажи Lada Vesta Exclusive по цене от 763,4 тыс. руб.



Сегодня начались продажи Lada Vesta в комплектации Exclusive, сообщил «АвтоВАЗ» . Автомобиль стоит 763,4 тыс. руб. с механической коробкой передач и 788,4 тыс. руб. — с автоматизированной механической трансмиссией.

Комплектация Exclusive предлагается с цветом «карфаген» (бежевый металлик), отделкой салона в бежевых или черных тонах, фоновой подсветкой салона. Автомобиль оснащен двигателем объемом 1,8 л мощностью 122 л.с.



Сейчас самая дорогая комплектация седана Lada Vesta — Luxe с двигателем 1,8 л и пакетом Multimedia — стоит с учетом действующих госпрограмм 715,9 тыс. руб. Цены на базовую комплектацию начинаются от 525,9 тыс. руб. с учетом скидок.