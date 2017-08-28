Страховщики назвали пять самых угоняемых авто в первом полугодии

Как пояснил руководитель управления выплат, технической экспертизы и работы с вендорами " Интач страхования" Эдуард Волгин, данные автомобили пользуются наибольшей популярностью у угонщиков, так как их распространение на рынке очень велико и, соответственно, такую машину легче реализовать, а так же продать на запчасти.



Ситуация в регионах



Как и прежде, наиболее проблемными регионами с точки зрения количества угонов для страховщиков являются Москва и Санкт-Петербург (а для клиентов " Росгосстраха" к ним добавились еще Екатеринбург и Иваново).





В частности, по данным департамента экономической и информационной защиты бизнеса компании (службы безопасности) ПАО СК " Росгосстрах" , сейчас на Москву и Подмосковье приходится 28% от всех угнанных у клиентов компании автомобилей, а на Санкт-Петербург и Ленинградскую область — 47% всех угонов.



Вместе с тем, в компании отмечают сокращение количества угнанных автомобилей с полисами каско от " Росгосстраха" — в столичном регионе в первом полугодии 2017 года было зарегистрировано почти вдвое меньше угонов, чем в аналогичном периоде прошлого года.





По данным страховой компании " МАКС" , Санкт-Петербург также является лидером по угонам. " Частота угонов, по нашей статистике, там превышает в три раза частоту хищения в других регионах, причинами чего является и близость к границе и пробелы в работе правоохранительной системы в данном регионе" , — пояснил руководитель дирекции развития страхования СК " МАКС" Сергей Печников

Самые угоняемые модели



Страховщики также рассказали о конкретных моделях марок авто, которые пользовались у угонщиков популярностью в первом полугодии текущего года.



Согласно опросу, самыми угоняемыми моделями стали Toyota Camry, Toyota Land Cruiser, Hyundai Solaris, Mazda CХ-5, Mazda 6, Kia Sportage, Kia Rio, BMW X1, Ford Focus, Ford Kuga, Renault Sandero, Lexus LX, УАЗ 3163 Patriot.





" Причины угона сохраняются прежние: дорогие и премиальные марки угоняют под заказ, на перепродажу в другие регионы, с изменением VIN-номеров. Автомобили массового сегмента угоняют для последующей разборки на запчасти" , — прокомментировал управляющий директор департамента страхования автотранспортных средств группы " Ренессанс страхование" Сергей Демидов , добавив, что за шесть месяцев этого года их компания понесла убытков из-за угонов более чем на 150 миллионов рублей.

Однако, в " Росгосстрахе" заявили, что " анализ информации об угнанных машинах, следы которых правоохранителям удается найти, позволяет сделать вывод о том, что, например Hyundai Solaris и Kia Rio, которые ранее похищались с целью дальнейшего разбора и продажи по частям и агрегатам, сейчас реализуются преступниками через интернет-порталы целиком — с поддельными документами либо документами от других транспортных средств".



Мошеннические действия



В " Росгосстрахе" также сообщили, что долю мошенников в общем объеме выплат по каско в Российском союзе автостраховщиков (РСА) оценивают в пределах 10-20%.



" В " Росгосстрахе" отдельно подобная статистика не ведется, но попытки злоумышленников получить незаконную выплату по полису каско сотрудники департамента экономической и информационной защиты бизнеса фиксируют регулярно. Причем приемы, используемые преступниками, становятся все изощреннее" , — сказали в компании.



Например, страхователь подает заявление о хищении автомобиля, которое, как выясняется в ходе проверки, находится за пределами РФ и на ее территорию никогда не ввозилось. Или же транспортное средство вывозится из РФ на территорию другого государства еще до заявления об угоне.



В " МАКСе" отмечают рост вовлеченности лизинговых автомобилей в мошеннические страховые случаи. " Мошенники оформляют автомобили на компании, за которыми нет никакой реальной деятельности (лизингополучатели) и единственная цель привлечения которых — отвлечь внимание от реальных участников преступных схем. Далее автомобили либо пропадают, либо участвуют в ряде инсценированных ДТП с каскадом страховых случаев по каско, ДГО и ОСАГО" , — пояснил Печников.



По его словам, в этих схемах участвуют премиальные марки автомобилей. " Привлечение лизинговых компаний позволяет, как отвлечь внимание от реальных организаторов преступных схем, так и стимулировать попытки выплат по калькуляции с санкции лизинговых компаний (что недопустимо в розничном сегменте автострахования)" , — заключил эксперт.



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