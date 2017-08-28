Номер не пройдет: в РФ для ухода от штрафов стали подделывать автономера

В России стали подделывать автомобильные номерные знаки, чтобы избежать проблем со штрафами за нарушения ПДД. Об этом рассказывают «Известия»

Ничего не подозревающим владельцам автономеров вдруг начинают приходить штрафы за превышения скорости и неправильные парковки. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД столицы, «в настоящее время имеют место факты установки и использования подложных государственных регистрационных знаков». Однако статистика о количестве задержанных транспортных средств по указанным основаниям не ведется. Выявляются поддельные номера на основании жалоб владельцев оригинального номера, которым приходит незаслуженный штраф, а также при первоначальной обработке информации, когда является факт несоответствия автомобиля и номера. При обнаружении такого несоответствия автомобиль сразу же объявляется в розыск.

Изготовить номера на сегодняшний день можно либо непосредственно в ГИБДД, либо в специально аккредитованной фирме. Но владельцы таких фирм считают, что официально работающие организации подобными вещами заниматься не станут, поскольку на кону стоит целый бизнес, а изготовление одного номера стоит всего лишь 2-3 тысячи рублей.