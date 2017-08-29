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Названы самые угоняемые автомобили России
Фото: 360tv.ru
Наиболее угоняемыми автомобилями по итогам первого полугодия в России страховщики назвали Hyundai, Kia, Toyota, Mazda и Lexus. Популярность этих марок у преступников объясняется широким распространением в стране, что позволяет легко «пристроить» машину, продав целиком или на запчасти, сообщило РИА «Новости».
В десятке списка самых угоняемых также числятся BMW, Renault, Nissan, Mercedes-Benz и Ford. Эксперты утверждают, что появился спрос и на автомобили УАЗ.
Больше всего угонов отмечено в двух столицах: Москве и Санкт-Петербурге. По данным «Росгосстраха», в городе на Неве и Ленинградской области совершено 47% всех преступлений подобного рода, в столице России и в Подмосковье — 28%.
В компании отметили, что число угонов в Москве и Московской области сокращается. За первые шесть месяцев 2017 года их было зарегистрировано почти вдвое меньше, чем за аналогичный период года прошлого.
Недавно автомобильные эксперты составили топ-5 самых быстрых автомобилей «АвтоВАЗа», проанализировав технические характеристики всего модельного ряда компании.
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