Названы самые угоняемые автомобили России

Наиболее угоняемыми автомобилями по итогам первого полугодия в России страховщики назвали Hyundai , Kia, Toyota, Mazda и Lexus. Популярность этих марок у преступников объясняется широким распространением в стране, что позволяет легко «пристроить» машину, продав целиком или на запчасти, сообщило РИА «Новости»

В десятке списка самых угоняемых также числятся BMW, Renault , Nissan, Mercedes-Benz и Ford . Эксперты утверждают, что появился спрос и на автомобили УАЗ.

Больше всего угонов отмечено в двух столицах: Москве и Санкт-Петербурге. По данным «Росгосстраха», в городе на Неве и Ленинградской области совершено 47% всех преступлений подобного рода, в столице России и в Подмосковье — 28%.

В компании отметили, что число угонов в Москве и Московской области сокращается. За первые шесть месяцев 2017 года их было зарегистрировано почти вдвое меньше, чем за аналогичный период года прошлого.