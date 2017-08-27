Эксперты составили ТОП лучших для новичков автомобилей

Автоэксперты назвали семь автомобилей, которые наилучшим образом подойдут начинающим водителям. Главными критериями стали безопасность и доступная цена.

Выбор специалистов пал на автомобили из ценовой категории до 900 тысяч рублей. При этом техническое оснащение имеет все необходимое для того, чтобы новичок смог адаптироваться. Речь идет о камере заднего вида, парктронике и т.д.

Седан Lifan Solano Sedan занял первую строчку рейтинга. Автомобиль стоимостью 654 тысячи рублей соответствует всем критериям отбора. Единственным минусом эксперты назвали механическую коробку передач, которую новички осваивают с трудом. Еще один китайский автомобиль Changan Eado занял второе место. Машина стоимостью 638 тысяч рублей оснащена автоматической КПП.

Третья строчка рейтинга досталась еще одному представителю китайского автопрома Dongfeng H30, стоимость которого составляет 669 тысяч рублей. Четвертое и пятое места заняли российские модели LADA Vesta (685 тысяч рублей) и XRAY (739 тысяч рублей). На шестой строчке рейтинга оказалась Geely Emgrand Sedan стоимостью 770 тысяч рублей. Седьмое место занял Volkswagen Polo Sedan. Его цена составляет 862 тысячи рублей. Парктроник и камера заднего вида в этих моделях предоставляются в качестве опции, за которую необходимо заплатить дополнительно.