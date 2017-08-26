Аэропорт в Калгари превратили из парковки для инвалидов в автостоянку Lexus

Аэропорт Калгари подвергся критике со стороны представителей общественности после того, как его руководство превратило пять парковочных мест для лиц с ограниченными возможностями в стоянку только для владельцев машин марки «Лексус».



Шумиха началась после того, как в Сети появились изображения, показывающие, что места для лиц с ограниченными физическими возможностями перекрашены и зарезервированы отныне исключительно под владельцев автомобилей Lexus. Как ни странно, в Lexus Canada заявляют, что не имеют никакого отношения к такому крайне спорному решению Управления аэропорта Калгари.



Известно только, что об этом додумались в рамках проведения одной рекламной акции. Администрация аэропорта уже поспешила сделать официальное заявление, где было сказано, что места для инвалидов возвращены.