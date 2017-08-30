Представлен новый Porsche Cayenne

Компания Porsche официально представила внедорожник Cayenne третьего поколения. Первый публичный показ модели состоится на автосалоне во Франкфурте в сентябре. При этом автопроизводитель уже открыл прием заказов.



Новинку построили на новой платформе, которая прежде использовалась при разработке Audi Q7 второго поколения и Bentley Bentayga. Прежними в шасси остались только активные амортизаторы PASM, тогда как остальные элементы — новые.



Впервые в истории модели Cayenne укомплектовали подруливающей задней осью. Аналогичная система используется на Panamera второго поколения. На скорости выше 50 километров в час она поворачивает задние колеса на полтора градуса в сторону поворота, а на меньших скоростях — в обратную сторону на 2,8 градуса.

Porsche

Для Cayenne в Porsche также предложили стальные тормозные диски с покрытием из карбида вольфрама, которое позволяет уменьшить износ тормозов. Эта опция будет доступна для автомобилей с 20— и 21-дюймовыми колесами. В качестве опции для модели также предложат карбон-керамические тормоза.



На момент выхода на рынок внедорожник будет предлагаться с двумя моторами. Базовую версию укомплектуют трехлитровой турбированной «шестеркой», которая развивает 340 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента. S-версия модели оснащается 2,9-литровым твин-турбо мотором V6, отдача которого составляет 440 лошадиных сил и 550 Нм.



Оба мотора работают вместе с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. Базовая версия модели разгоняется с места до ста километров в час за 6,2 секунды (5,9 секунды с пакетом Sport Chrono), а S-вариант делает это на секунду быстрее. Максимальная скорость стандартной модификации составляет 245 километров в час, а топовой — 265 километров в час.

Porsche

В Porsche отметили также, что Cayenne стал легче по сравнению с предшественником. Масса стандартной версии уменьшилась на 55 килограммов — до 1985 кило. Из них десять килограммов удалось убрать только за счет использования нового аккумулятора.



Внедорожник нового поколения оснастили еще и системой Porsche 4D Chassis Control. Он отвечает за управление всеми функциями шасси. Речь идет, например, об активных стабилизаторах поперечной устойчивости, работа которых обеспечивается 48-вольтой электрической системой питания.



Внутри Porsche Cayenne стоит новая мультимедийная система PCM с 12,3-дюймовым тачскрином. Большая часть кнопок на центральной консоли — сенсорные, но со звуковой и тактильной отдачей. Внедорожник также получил частично цифровую приборную панель: в ее центре стоит аналоговый тахометр, а по бокам от него располагаются два экрана.



В Германии цены на Porsche Cayenne нового поколения начинаются с 74 828 евро. Наиболее доступный вариант с 440-сильным двигателем оценен в 91 964 евро.