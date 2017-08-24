МВД раскрыло расположение постов ДПС по новому регламенту о проверке автомобилей



МВД определили новые места несения дежурств нарядов ДПС после отмены запрета на проверку автомобилей вне стационарных постов. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-центре ведомства.

«Места для несения службы нарядами ДПС определяются на основании анализа состояния аварийности в конкретной местности, выявления потенциально опасных участков улично-дорожной сети, а также с учетом возникающих осложнений дорожно-транспортной и оперативной обстановки», — сказал собеседник агентства.





Приказ МВД, утверждающий новый административный регламент, вступит в силу после его регистрации в Минюсте , уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, количество стационарных постов ДПС снизилось с 297 в 2011 году до 83 в 2017 году.







19 июля первый замглавы МВД России Александр Горовой сообщил, что российским автоинспекторам вновь разрешили останавливать машины вне стационарных постов. По его словам, ограничивающий полномочия гаишников приказ, принятый пять лет назад, был ошибкой с учетом «транспортной логистики и географии нашей страны».

Согласно действующему приказу МВД России №297, инспектор имеет право остановить автомобиль для проверки документов и перевозимого груза только на стационарных постах ДПС. Кроме того, запрещается тормозить машины без необходимости. Остановка транспортных средств в других местах допускается только в «период проведения специальных мероприятий».

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