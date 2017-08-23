Представлена юбилейная спецверсия УАЗ «Хантер»

Специальная серия, выпущенная в честь 45-летнего юбилея популярного внедорожника, получила особое оформление и откидной борт, трансформирующийся в походный столик.

Юбилейный вариант легенды бездорожья окрашен по двухцветной схеме: оливковый сочетается с матовым черным, в котором выполнены рамка лобового стекла, дверные надставки и пятая дверь, в то время как крыша и 16-дюймовые диски автомобиля окрашены в белый. Ещё одна особенность спецверсии — специальный шильдик «Юбилейный УАЗ 469» с порядковым номером машины, украшающий переднюю панель.



В отличие от серийных автомобилей юбилейный «Хантер» оборудован неразрезными мостами «Спайсер», которые отличаются более прочной конструкцией. Сиденья машины выполнены из практичной ткани с водоотталкивающей тефлоновой пропиткой.



Новинка будет выпущена ограниченным тиражом в количестве 469 штук. Цена модели составит 700 тыс. рублей.



Cерийное производство УАЗ «Хантер» началось в Ульяновске в декабре 1972 года с выпуска первой версии внедорожника УАЗ-469. В 1985 году модель сменила название на УАЗ-3151. Производство современной модификации внедорожника УАЗ ХАНТЕР стартовало на предприятии в 2003 году.

