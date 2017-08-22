ГАЗ показал «экстремальный» пикап «Вепрь»

Грузовик, получивший название «Вепрь NEXT», предназначен для работы в лесных и охотничьих хозяйствах, нефтяной и газовой отрасли, а также для путешествий в экстремальных условиях. Дебют новинки состоялся на военно-техническом форуме «Армия-2017».

«Вепрь NEXT» создан на базе узлов ГАЗ-33088, известного своей проходимостью и высоким запасом прочности. Для езды по пересеченной местности машина оснащена жестко подключаемым передним мостом, самоблокирующимися дифференциалами переднего и заднего мостов, пневмоподкачкой и пневморегулировкой колес, а также лебедкой. При клиренсе 315 мм пикап может преодолевать брод глубиной до 95 см, а также перевозить грузы массой до 2,5 т.

В движение 6,8-тонную машину приводит дизельный мотор ЯМЗ-534 мощностью 149 л.с. и крутящим моментом 490 Нм.

В ГАЗ сообщили, что представленный на выставке автомобиль является опытным образцом. Будет ли новинка выпускаться серийно, пока не сообщается.