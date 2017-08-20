В Тольятти разрабатывают новый арктический вездеход

Инженеры компании «Ладуга» ведут разработку специального арктического вездехода с грузоподъемностью 3-10 тонн. Ожидается, что уже в 2020 году начнется серийное производство вездехода, необходимость которого при разработке газовых месторождений в северных широтах переоценить трудно. Вездеход будет оснащен специальными большими колесами низкого давления, что позволит автомобилю снизить давление на грунт и при этом улучшить сцепление.