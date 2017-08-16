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УАЗ разработает новые машины для Росгвардии
Фото: Konstantin Kokoshkin / Russian Look / Globallookpress
Ульяновский автомобильный завод разрабатывает новые образцы техники специально для подразделений Росгвардии. Как сообщили в компании, в 2018 году в Росгвардию поступят образцы новейшей техники.
УАЗ ведет разработку перспективных бронированных многоцелевых автомобилей и патрульного автомобиля для подразделений вневедомственной охраны, информирует РИА Новости. Автомобили для Росгвардии будут отличаться увеличенным дорожным просветом, повышенной мощностью и проходимостью.
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