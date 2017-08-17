Россиянин проверил экстренный вызов с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС»

На трассе в Приморье водитель воспользовался кнопкой экстренного вызова «ЭРА-ГЛОНАСС» и снял на видео, как работает эта система. Видеозапись опубликована в соцсети Facebook.

На то, чтобы вызвать правоохранителей к месту ДТП у мужчины ушло более пяти минут. Сначала водитель говорил по телефону с оператором, она уточнила у него, где он находится, а затем сказала, что вызов переводится в «экстренную оперативную службу». После этого звонившему пришлось долго ждать соединения, слушать гудки и автоответчик.

Когда соединение было установлено, сотрудник дежурной части спросил у него, «с какой стороны он едет». «Со стороны Владивостока. Ну вот самое интересное, ребята, я нажал кнопку экстренного вызова, вам должны были передать координаты», — возмутился автолюбитель.

В ответ ему сказали, что им «координаты не передают», а просто соединяют с водителями напрямую через оператора «ГЛОНАСС», который находится в Москве. «А я нахожусь на мосту», — сказал водитель. После этого собеседник снова попросил его уточнить месторасположение, через некоторое время им все же удалось понять друг друга.

Система «ЭРА-ГЛОНАСС» согласно техническому регламенту должна устанавливаться на все импортные и производимые в России автомобили, но концерны получили возможность оттянуть ее внедрение до 2020 года, так как полученные ОТТС действуют три года. Предполагается, что внедрение системы приведет к сокращению времени реагирования при авариях и других чрезвычайных ситуациях.